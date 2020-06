Englands schwarze Elfer-Serie

Klar ist, dass Spielern die Nerven flattern, wenn sie in der Vergangenheit einen Elfmeter vergeben haben. Nun ist allerdings auch wissenschaftlich bewiesen, dass ein Spieler selbst dann schlecht schießt, wenn sein Team einmal versagt hat – obwohl der Spieler selbst gar nicht dabei war. Dies behaupten die Autoren rund um den norwegischen Sportpsychologen Geir Jordet (www.geirjordet.com) in ihrer Studie, die im British Journal of Psychology erschienen ist. Demnach ist das Versagen vom Punkt eine nationale Bürde, die jedem Spieler auferlegt ist.



Eingeführt wurde das Elfmeterschießen 1976, die Studie untersuchte alle 31 Spiele, bzw. 309 Penaltys bei Europa- und Weltmeisterschaften, in denen das Elfmeterschießen über den Aufstieg entschied. Resultat: Die Trefferquote der Mannschaften, die in einem vorangegangenen Elfmeterschießen erfolgreich waren, lag bei 83 Prozent, während davor unterlegene Teams nur auf 72 Prozent kamen. Verloren Mannschaften zwei oder drei Mal in Serie, sank die Quote gar auf 57 Prozent.