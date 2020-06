Englands Angst vor dem Elfmeter

Irgendwie passen sie ja zusammen: Ihre Männer sind außergewöhnliche Fußballer, in der Offensive zu Hause und auch abseits des Feldes für Schlagzeilen gut. Trotzdem dürfte es Zufall sein, dass die Ehefrauen der beiden Team-Stars Rooney (Coleen) und Cassano ( Carolina) vor dem Viertelfinal-Schlager England – Italien am Sonntag in Krakau im selben Hotel untergebracht sind.



Für sportlichen Gesprächsstoff sorgt in England die traditionelle Furcht vor einem Elferschießen. "Es verändert sich einfach alles, wenn es zu diesen Situationen kommt", bekannte Englands Keeper Joe Hart. Vor der Sonntagspartie in Kiew ließ Trainer Roy Hodgson bereits für das große Finale nach einer Verlängerung ohne Sieger trainieren. "Wir haben bisher nach Trainingseinheiten noch immer etwas Zeit genutzt, um das regelmäßig zu üben. Wir werden das ganze jetzt natürlich noch ernster verfolgen", sagte Hodgson.