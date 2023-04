England-Teamchef Southgate übernachtete bei König Charles III

Einmal beim König dinieren und im Schloss übernachten? Diese Ehre ist dem englischen Nationaltrainer Gareth Southgate und einigen weiteren prominenten Gästen zuteil geworden. König Charles III. gab am Dienstag das erste "Dine and Sleep"-Dinner seiner Regentschaft, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch meldete.