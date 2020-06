England schaut bei den Italienern ab

Nachdem der Stürmer zuletzt gegen Irland nur Ersatz war und als Joker ein Traumtor erzielt hat, dürfte Coach Cesare Prandelli am Sonntag wieder von Beginn an auf ihn zählen. Und das, obwohl der Egozentriker nach seinem Treffer in Richtung des Trainers pöbelte. "Tief in seinem Herzen ist Mario ein Goldjunge", meinte Prandelli gutmütig. Dass der Hochbegabte leicht reizbar ist, wissen die Briten aus der Premier League. "Es gibt zwei Marios", erzählte James Milner, ebenso Klubkollege von ManCity. Anstelle Balotellis wird wohl Antonio "Toto" di Natale auf die Bank müssen.

Prandelli dürfte auf sein gegen Irland erfolgreiches 4-3-1-2-System setzen. Dies ist in der Abwehr zwar nicht so sattelfest wie die 3-5-2-Variante, die er gegen Spanien und Kroatien aufgeboten hatte, dafür aber offensiv stärker. Für den verletzten Chiellini spielt Bonucci als Innenverteidiger.