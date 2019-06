England nach Elferkrimi gegen Schweiz Nations-League-Dritter

England hat das "kleine Finale" der Fußball-Nations-League für sich entschieden und die Premiere des neuen Bewerbes damit auf Rang drei abgeschlossen. Die "Three Lions" behielten am Sonntag in einem Elfmeterkrimi gegen die Schweiz in Guimaraes mit 6:5 die Oberhand. Der Sieg der Engländer war völlig verdient, hatten sie doch in den 120 Minuten davor ein klares Chancenplus.

Aufseiten der Engländer verwerteten alle sechs Schützen, darunter auch Tormann Jordan Pickford. Der 25-jährige Schlussmann von Everton avancierte in der Folge auch zum Matchwinner, als er den Schuss von Josip Drmic parierte.