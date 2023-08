England: Meister Manchester City startete mit klaren Sieg in die Premier League

Das erste Tor der Meisterschaft musste fast der Rekordmann erzielen. Erling Haaland traf nach einem Eckball in der vierten Minute. Weil De Bruyne angeschlagen vom Feld musste, feierte der gebürtige Linzer Mateo Kovacic sein Liga-Debüt bei City. In der 36. Minute schlug Haaland schon wieder zu, schoss eiskalt vom Fünfereck ein. In der 75. Minute machte dann Rodrigo alles klar, staubt nach einem Freistoß von Foden ab.