England-Goalie Pickford bricht bei der EM mit einer Tradition

Und seine Ausraster – auf und neben dem Platz – geben zu reden.

Der 27-Jährige wurde in Washington geboren, eine Stadt im Nordosten von England in der Nähe von Sunderland. Dort besuchte er 2019 ein Pub und wurde prompt in eine Schlägerei verwickelt.

Im Oktober 2020 sorgte er wieder für Aufregung. Er grätschte Liverpools Top-Verteidiger Virgil van Dijk um. Der Niederländer fiel wegen einer schweren Knieverletzung die komplette Saison aus und musste sogar für die EM passen. Pickford sah für sein Foul nur Gelb. Der Unmut der Liverpool-Fans aber war so groß, dass der Goalie die Polizei einschalten musste. Er erhielt Morddrohungen. Jordan, seine Frau Megan und sein damals einjähriger Sohn mussten von Bodyguards beschützt werden. „Du lernst daraus, wie du aus allem lernst“, sagt Pickford rückblickend. Ein Sportpsychologe habe ihm seither geholfen, erzählte der Keeper kurz vor der EM. Mit dessen Unterstützung sei er zu einem „besonneneren Torwart“ geworden.