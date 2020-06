England fehlt weiterhin die EURO-Reife

Europa und England war nie eine große Liebesbeziehung – besonders dann, wenn es im Fußball darum ging, das beste Nationalteam des Kontinents zu küren. Das Mutterland des Fußballs ist noch nie Europameister geworden. Ein Rückblick auf Pleiten, Pech und Pannen ...

1964 Nachdem man bei der ersten EM vier Jahre zuvor gleich einmal freiwillig auf eine Teilnahme verzichtet hatte, verpassten die Engländer beim ersten Versuch das EM-Turnier. Schon in der Vorrunde war die Franzosen zu stark.

1968 Besser lief es zwei Jahre nach dem WM-Titel im eigenen Land. England konnte im Viertelfinale Titelverteidiger Spanien ausschalten und sich erstmals für eine EM-Endrunde qualifizieren. In Italien reichte es nach einem 0:1 gegen Jugoslawien und einem 2:0 gegen die UdSSR zu Platz 3.

1980 Nachdem England 1972 (gegen Deutschland) und 1976 (gegen die CSSR) am späteren Europameister in der Qualifikation gescheitert war, war man bei der EM-Endrunde in Italien dabei, dem ersten Turnier mit acht Teilnehmern. Allerdings hinterließen die englischen Hooligans, die eine Spur der Verwüstung durch Italien zogen, einen größeren Eindruck als das englische Team, das nur Gruppendritter werden konnte.

1988 Bei der EM 1984 war England gar nicht dabei, weil man in der Qualifikation gegen Dänemark verlor. Noch größer war die Blamage dann beim Turnier in Deutschland: Nicht nur die späteren Finalisten Niederlande (1:3) und UdSSR (1:3) waren zu stark, sondern auch Fußballzwerg Irland (0:1), gegen den die Engländer 1882 mit einem 13:0 noch den höchsten Sieg ihrer Länderspielgeschichte gefeiert haben.

1992 Auch bei der Endrunde in Schweden lief es nicht viel besser. Nach einer Niederlage gegen den Gastgeber im letzten Gruppenspiel schied England erneut ohne einen Sieg aus.

1996 30 Jahre nach dem WM-Titel hätte man auch fast den EM-Titel im eigenen Land geholt. Doch im Semifinale schied England gegen Deutschland als besseres Team aus – weil im Elferschießen Gareth Soutgate die Nerven verlor.

2000 Zwar gelang gegen Deutschland (1:0) in Charleroi die Revanche für 1996, allerdings mussten die ewigen Rivalen England und Deutschland schon nach der Gruppenphase nach Hause reisen.

2004 In Portugal scheiterte England wieder an der Schwäche beim Elferschießen – dieses Mal im Viertelfinale gegen den Gastgeber. Es sollte Englands letztes EM-Spiel für acht Jahre bleiben. 2008 war man nicht dabei, weil man das letzte Qualifikationsspiel gegen Kroatien zu Hause verlor.