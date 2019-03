England: "Fan" stürmt auf den Platz und streckt Kapitän nieder

In der zweiten englischen Fußball-Liga ist es am Sonntag zu einem Eklat gekommen. Beim Derby zwischen Birmingham City und Aston Villa stürmte ein "Fan" auf den Rasen und attackierte Villa-Kapitän Jack Grealish.

Zu dem Vorfall kam es in der 9. Minute. Der Mann schleuste sich an den Sicherheitskräften vorbei und schlug von hinten auf den 23-Jährigen ein. Dabei erwischte der Angreifer den zentralen Mittelfeldmann mit der Faust am Hals.