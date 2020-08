England: Ein Londoner Derby um 200 Millionen Euro

Es ist die letzte Entscheidung im Mutterland des Fußballs in einer auch für England wegen der Coronavirus-Krise außergewöhnlichen Fußball-Saison: Der FC Brentford und der FC Fulham kämpfen am Dienstag (20.45 Uhr MESZ) im Wembley Stadium um den 20. und letzten freien Platz in der Premier League. Normalerweise wären im zweitgrößten Fußballstadions Europas gut 80.000 Fans dabei. Heute werden es nur ein paar Hundert sein. In England ist aufgrund der hohen Infektionszahlen an Fußball mit Zuschauern noch nicht zu denken.