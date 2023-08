England: Chelsea ist in Rekordlaune und gab 133 MIllionen Euro aus

Nachdem Liverpools Trainer Jürgen Klopp Freitagfrüh die Verpflichtung des 21-Jährigen vom Premier-League-Konkurrenten Brighton and Hove Albion verkündet hatte, meldeten am Abend Medien, dass es nun doch nicht zu einem Deal komme. Caicedo soll Liverpool mitgeteilt haben, dass er nicht zu den „Reds“ wechseln wolle. Er habe sich bereits Ende Mai mit Chelsea geeinigt und fühle sich an diese Vereinbarung gebunden. Nach Informationen von Sky feilte Ligakontrahent Chelsea an einem Angebot, um Caicedo zu verpflichten - um die britische Rekordablöse von 115 Millionen Pfund (rund 133 Millionen Euro)..