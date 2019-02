England: Arnautovic wird nach seinem Comeback kritisiert

Southamptons Sorgenfalten vergrößerten sich durch eine 1:2-Heimniederlage im direkten Duell mit dem Abstiegskonkurrenten Cardiff City. Das Hasenhüttl-Team erzielte erst in der Nachspielzeit durch Jack Stephens den Ausgleich (91.), fing sich in der 93. Minute aber noch einen Gegentreffer ein. Bereits vergangene Woche hatte Southampton in der Schlussphase einen möglichen Sieg beim direkten Rivalen Burnley verspielt (1:1). Die „Saints“ halten nach 26 Runden weiter bei 24 Punkten und müssen sich ernsthafte Sorgen um den Klassenerhalt machen. Cardiff dagegen zog am Hasenhüttl-Team vorbei und verließ die Abstiegszone.