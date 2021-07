Ende des EM-Märchens: Die Dänen lernten ihr Team wieder lieben

Vor drei Jahren war das noch anders. Ganz anders: Damals ging ein tiefer Riss durch Fußball-Dänemark. Über die Spieler hörte und las man damals, sie seien „geldgierige Söldner“ und gar „Verräter“.

Was war passiert? Am 5. September 2018 sollte Dänemark in einem Testspiel in der Slowakei antreten. Doch im Vorfeld entbrannte zwischen den Spielern und dem Verband ein heftiger Streit. Es ging offiziell um einen besseren Versicherungsschutz und um die Wahrung der Persönlichkeitsrechte. In Wahrheit aber ging es natürlich um das liebe Geld und die Höhe der Prämien für die Spieler. Zu den Rädelsführern damals zählten ausgerechnet Christian Eriksen und Simon Kjær, die heute, knapp drei Jahre später, die Lieblinge der Dänen-Fans sind.