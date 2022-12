Emotionale Torgala: Wie sich Brasilien ins WM-Viertelfinale tanzte

Brasiliens Fußball erlebt emotionale Tage. Die Fans bangen um die an Krebs erkrankte Ikone Pelé und hatten Sorge um die Fitness des aktuellen Superstars. Bei Neymar lösten sich die Ängste am Montag auf. Der 30-jährige führte die Seleção im Achtelfinale der WM in Katar zu einem 4:1 (4:0)-Erfolg gegen Südkorea und feierte - passend zur Gala - tanzend. Danach wurde der Superstar selbst emotional.