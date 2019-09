EM-Qualifikation: Spanien und Italien weiter makellos

Spanien ist in der EM-Qualifikation weiter ohne Punktverlust. Die Mannschaft von Teamchef Robert Moreno setzte sich am Sonntagabend in Gijon gegen die Färöer klar mit 4:0 durch und feierte damit im sechsten Spiel den sechsten Sieg. Kapitän Sergio Ramos lief zum 167. Mal für La Roja auf und ist damit gemeinsam mit Goalie Iker Casillas spanischer Rekordspieler.

In etwas mehr als einem Monat wird der Real-Madrid-Kapitän dann aller Voraussicht nach alleinig im Besitz des Rekordes sein, da geht es am 12. Oktober ( Norwegen) und 15. Oktober (Schweden) in der EM-Quali weiter. Den europäischen Einsatzrekord hält Gianluigi Buffon ( Italien/176), Weltrekordhalter ist der Ägypter Ahmed Hassan (184). Gegen die Färöer trafen Rodrigo (13., 50.) und Paco Alcacer (90., 93.) doppelt.

Die Spanier (18 Punkte) haben in der Gruppe F bereits sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Schweden (11). Die Schweden trennten sich im Prestigeduell in Solna von Norwegen (9) mit einem 1:1-Remis. Stefan Johansen (45.) brachte die viertplatzierten Gäste voran, Emil Forsberg (60.) sorgte für den schwedischen Ausgleich. Der norwegische Salzburg-Stürmer Erling Haaland kam ab der 76. Minute zu seinem zweiten A-Team-Einsatz. Der Dritte Rumänien (10) feierte gegen Malta einen 1:0-Pflichtsieg.