Im Dauerlauf in den Sommerurlaub

Robert Almer ist die Nummer eins im Nationalteam. Nicht nur als Tormann am Sonntag in der EM-Qualifikation für Österreich in Moskau, sondern auch auf der Liste der Einsätze in der am Wochenende zu Ende gehenden Saison ist er ganz am Anfang zu finden: Einen einzigen Einsatz absolvierte der künftige Austria-Torhüter für seinen bisherigen Verein Hannover – und zwar für die Amateure in der vierten deutschen Liga.