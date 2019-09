EM-Quali: Österreich-Gegner Polen patzte in Slowenien

Polen hat in der Fußball-EM-Qualifikation erstmals gepatzt. Österreichs Gruppengegner verlor am Freitag in Slowenien nach schwacher Vorstellung 0:2 (0:1) und wird damit nur noch mit drei Punkten Vorsprung in das Duell mit dem ÖFB-Team am Montag gehen. Aljaz Struna (35.) und Andraz Sporar (65.) trafen in Ljubljana. Slowenien liegt weiter einen Punkt hinter Österreich (9) und gleichauf mit Israel.

Robert Lewandowski avancierte mit seinem 107. Länderspiel zu Polens Rekordteamspieler. Viel zu feiern hatte der Bayern-Star danach nicht. Das Team von Jerzy Brzeczek hatte in der Folge mehr Spielanteile, fand gegen tief stehende und im Konter durchaus gefährliche Slowenen aber nie ein Rezept.