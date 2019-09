EM-Quali: Dämpfer für Deutschland gegen die Niederlande

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat Deutschland in der EM-Qualifikation den ersten Dämpfer zugefügt. Das Team von Joachim Löw kassierte am Freitag in Hamburg eine 2:4-Niederlage. Die erste im laufenden Bewerb war zugleich auch die erste nach zuvor 14 Quali-Siegen in Folge.

Die frühe Führung durch Serge Gnabry in der 9. Minute und ein schmeichelhafter und von Toni Kroos verwandelte Handelfmeter 2:2 (73.) genügten dem Gastgeber nicht. Frenkie de Jong (60.), ein Eigentor von Jonathan Tah (65.), Donyell Malen (79.) und Georginio Wijnaldum (91.) ließen knapp ein halbes Jahr nach dem 2:3 in Amsterdam die Revanche für die Niederlande glücken.