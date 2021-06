EM-Ausfall für Englands Trent Alexander-Arnold

Englands Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold fällt für die Fußball-EM aus. Der Liverpool-Profi hatte sich am Mittwoch in der Schlussphase des 1:0 gewonnen Testspiels gegen Österreich am Oberschenkel verletzt.

Am Donnerstag bestätigten die Engländer den Ausfall des 22-Jährigen für das Europameisterschaftsturnier. Seinen Ersatz will Teamchef Gareth Southgate erst am Sonntag bekanntgeben.