Fans von England und Serbien liefern sich vor EM-Duell wilde Schlägerei

In der Innenstadt von Gelsenkirchen ist es am Sonntag vor dem EM-Spiel England gegen Serbien zu Schlägereien gekommen. Es habe Auseinandersetzungen zwischen zwei größeren Personengruppen gegeben, und es laufe ein Polizeieinsatz, sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen. Es seien serbische und englische Fans beteiligt gewesen, die getrennt worden seien. Die Hintergründe seien bisher unklar, die Polizei sei weiterhin im Einsatz.

Die britische Zeitung "Guardian" berichtete, ein englischer Fan und ein deutscher Polizist seien am Kopf verwundet worden. Weiteren Medienberichten zufolge sollen außerdem Fans in Gewahrsam genommen worden sein. Beides konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Informationen zu möglichen Verletzten gebe es derzeit nicht, so ein Polizeisprecher.