Hummels und Müller vor Comeback: DFB baut auf seine Rückkehrer

Zweieinhalb Jahre ist es her, dass Mats Hummels und Thomas Müller für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen sind. Das Duo war im November 2018 von Bundestrainer Jogi Löw aussortiert worden, feiert aber heute rechtzeitig vor der EURO sein Comeback. Gegner am Innsbrucker Tivoli ist Dänemark (21 Uhr), Zuschauer sind jedoch keine erlaubt. Ein Antrag des DFB auf Zulassung einer beschränkten Zahl von Fans wurde von den örtlichen Behörden mit Hinweis auf die gültige Corona-Verordnung abgelehnt.

Zeit für Sentimentalitäten bleibt Hummels vor seinem 71. Länderspiel aber keine: „Es ist ganz wichtig, dass wir da nicht locker eine Trainingseinheit absolvieren wollen, sondern direkt so rangehen, wie wir bei der EM spielen wollen.“ Müller pflichtet ihm bei: „Wir haben Ansprüche, auch da schon gute Leistungen abzuliefern.“ Damit die blamable WM 2018 in Vergessenheit gerät, bereitet Löw sein Team in Seefeld auf sein letztes großes Turnier vor, der Bundestrainer hört nach der Endrunde auf. „Die Mannschaft soll sich festigen und Wettkampfpraxis sammeln“, hofft Löw, der heute allerdings auf einige Stammkräfte verzichten muss. Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner von Champions-League-Sieger Chelsea stehen ebenso noch nicht zur Verfügung wie Ilkay Gündogan (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid) und Leon Goretzka (Bayern München). Dafür brennen Hummels und Müller umso mehr auf ihr Comeback im Teamdress.