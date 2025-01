Warum Elon Musk Interesse am FC Liverpool hat

Zitiert wird dabei Musks Vater , der die Gerüchte mit folgenden Worten "nicht" bestätigen will: "Dazu kann ich nichts sagen, denn dann erhöhen sie den Preis", so Errol Musk .

Dieses Gerücht hält sich schon längere Zeit. Nun verkündet die "Daily Mail" einmal mehr, dass der südafrikanische Milliardär Elon Musk Interesse am Kauf des FC Liverpool hat.

Der Hintergrund für das Interesse am aktuell vielleicht besten Fußballteam der Welt? Elon Musk hat Verwandtschaft in Liverpool, seine Großmutter wurde dort geboren. In Folge lernten die Musks auch die Beatles kennen.

Der FC Liverpool gehört aktuell der Fenway Sports Group, die den Verein 2010 für 350 Millionen Euro erwarb. Der aktuelle Marktwert des Klubs soll bis zu 1,8 Milliarden Euro betragen. Für Musk Kleingeld.