Elfmeter-Krimi im DFB-Pokal-Finale: Laimer jubelt mit Leipzig

RB Leipzig ist zum ersten Mal DFB-Pokalsieger. Das Team von Trainer Domenico Tedesco und ÖFB-Legionär Konrad Laimer gewann am Samstag in Berlin das Finale gegen den SC Freiburg (mit Philipp Lienhart) mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:1 (0:1, 1:1) gestanden. Die Freiburger Christian Günter und Ermedin Demirovic verschossen jeweils einen Elfmeter.

Vor 74 322 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion hatte Maximilian Eggestein (19. Minute) die Freiburger in Führung geschossen. Christopher Nkunku sorgte in der 76. Minute für den Ausgleich und rettete des Bundesliga-Vierten in seinem dritten Pokalfinale in die Verlängerung. Leipzig spielte ab der 57. Minute in Unterzahl, nachdem Abwehrspieler Marcel Halstenberg wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte.