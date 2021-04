Elfer-Doppelpack: Holzhauser als Matchwinner für Beerschot

Mit zwei verwerteten Elfmetern (34., 93.) hat Raphael Holzhauser am Mittwoch sein Team Beerschot in der belgischen Liga im Alleingang zu einem 2:1-Heimsieg über RSC Charleroi geschossen. Holzhauser hält bereits bei 16 Saisontoren und ebenso vielen Assists und hat seine Führung in der Scorerwertung der Liga mit 32 Punkten weiter ausgebaut.

In der Tabelle liegt Beerschot auf Rang sieben und darf vier Spiele vor Schluss auf einen Platz im Play-off um ein Conference-League-Ticket hoffen.