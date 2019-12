Elf Spiele in einem Monat: Der FC Liverpool im Extremstress

Das Stadtderby ist der Auftakt für einen Spielemarathon mit elf Partien in einem Monat, der am Wochenende 4./5. Jänner mit der 3. FA-Cup-Runde abgeschlossen wird. Diese wurde am Montag ausgelost – und bescherte den Liverpooler erneut ein Gastspiel von Everton. "Ich denke, für beide ist es nicht genau das, was du dir wünschst, dass du denkst, 'Oh, schön. Schon wieder!'", meinte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp.

Zwischen den Derbys finden neben dem Gastspiel in Salzburg fünf Premier-League-Partien statt, darunter auch der Hit gegen Verfolger Leicester am 26. Dezember. Ganz eng ist es in der Woche vor Weihnachten. Am Tag nach dem Ligacup-Viertelfinale bei Aston Villa steht am 18. Dezember das Semifinale der Klub-WM in Katar an. Der FC Liverpool hat bereits angekündigt, beide Spiele mit unterschiedlichen Teams zu bestreiten.