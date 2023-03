Eklat vor Testspiel: Peru-Spieler liefern sich Schlägerei mit Polizei

Peru hatte am Samstag in Mainz 0:2 gegen Deutschland verloren und sollte am Dienstagabend in der spanischen Hauptstadt gegen Marokko antreten. Auf Videos, die von Medien wie der spanischen Fachzeitung AS veröffentlicht wurden, ist zu sehen, wie Spieler und andere Delegationsmitglieder sich mit zahlreichen Polizisten zum Teil sehr heftig raufen. Die Nachrichtenagentur Europa Press schrieb unter Berufung auf die spanischen Behörden, ein Beamter sei am Auge verletzt worden.