Valverdes Umfeld erkl├Ąrte in einem Statement, aus dem die Zeitung Marca zitierte, Baena habe sich in zur├╝ckliegenden Partien mehrfach provozierend gegen├╝ber Valverde ge├Ąu├čert. "Fede hat nie Probleme mit irgendjemandem. In diesem Fall ging es um etwas sehr Ernstes, das schon l├Ąnger zur├╝ckliegt", zitierte das Blatt.

Keine Anzeige?

Der Radiosender "Cadena Ser" berichtete unter Berufung auf das Umfeld des Real-Spielers, Baena habe Valverde zuvor beleidigt und sich unter anderem ├╝ber dessen j├╝ngst geborenen zweiten Sohn lustig gemacht. Baena wies das zur├╝ck. "Es ist v├Âllig unwahr, dass ich das gesagt habe", twitterte er.