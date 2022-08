Eklat in England: Trainer Tuchel und Conte liefern sich Schrei-Duell

Das erste Duell zwischen zwei Champions-League-Teilnehmern in England hat gehalten, was es versprochen hatte. Zweimal ging Chelsea im Londoner Derby beim 2:2 gegen Tottenham in Führung, zweimal konnte Tottenham ausgleichen, das zweite Mal in der 96. Minute durch Ausnahmefußballer Harry Kane. Bei den beiden Coaches Thomas Tuchel und Antonio Conte liegen indes die Nerven schon nach der zweiten Runde der Premier League blank.