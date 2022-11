Eklat bei Fußball-Spiel: Fan pinkelte in Trinkflasche von Torhüter

Es gibt wohl wenig in der weiten Welt des Fußballs, das es noch nicht gegeben hat. Ein unglaublicher Vorfall ereignete sich aber am Samstag in der siebenten, englischen Spielklasse. In der zweiten Runde der FA Trophy kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Warrington Town und Guiseley AFC. Die Gäste gewannen am Ende mit 1:0, dank eines Treffers in der Schlussphase.

Unfreiwillig im Mittelpunkt stand bei diesem Spiel aber Heimgoalie Tony Thompson sowie ein unbekannter Fan. Denn Thompson sah nach knapp einer Stunde die rote Karte. Was aber war passiert?

Ekelhafte Aktion

Wie Warrington Town nach dem Spiel auf Social Media mitteilte, soll ein Auswärtsfan in die Trinkflasche von Thompson gepinkelt haben. Ein Video der ekelhaften Aktion machte danach auf Twitter die Runde (dabei ist aber lediglich der Flaschen-Austausch zu sehen).