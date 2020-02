Einstiges Fußball-Wunderkind schießt Stadion-Kantine kaputt

Erinnern Sie sich noch an Alen Halilovic? Vor einigen Jahren riss sich die Creme de la Creme des europäischen Fußballs um die Dienste des kroatischen Teenagers, dem man den Vorstoß in die Dimensionen eines Lionel Messi zutraute. Zu diesem schaffte es der offensive Mittelfeldmann dann auch tatsächlich, eine Saison lang spielte das bei Dinamo Zagreb ausgebildete Talent in Barcelona an der Seite des Argentiniers.

Nach nur einer Saison trennte sich Barca vom Wunderkind, das die hohen Ansprüche nicht zu erfüllen vermochte. Es begann der langsame Abstieg, nach Stationen wie Gijon, Hamburg, Mailand und Lüttich geht der mittlerweile 23-Jährige in der niederländischen Eredivisie auf Torejagd. Für den SC Heerenveen hat der vom AC Milan bis Saisonende verliehene Halilovic allerdings auch nicht glänzen können. Am Samstagabend ließ er beim Heimspiel gegen ADO Den Haag zumindest einmal sein Talent aufblitzen, als ihm ein Traum-Tor gelang.