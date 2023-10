Einreise in Baku: ÖFB-Teamchef Rangnick musste warten

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat am Sonntagabend bei der Einreise zum EM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan eine Geduldsprobe erlebt. Wegen eines Problems mit dem Visum mussten der Deutsche und sein Landsmann, Co-Trainer Peter Perchtold, vorerst am Flughafen in Baku verweilen. Zwei Stunden nach der Landung war das Duo noch immer nicht durch die Passkontrolle.