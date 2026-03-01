Eine Woche, zwei Niederlagen für Sportunion Mauer

Von Fabio Tartarotti Für die Sportunion Mauer war die neunte Kalenderwoche des laufenden Jahres eine besonders harte. Am Dienstagabend waren die Liesinger zu Gast beim Favoritner AC für das Nachtragsspiel der vorigen, verschneiten Spielwoche. Die Gastgeber übernahmen eine frühe Führung durch Brooklyn Barataud (11.), Mansour Kerime (56.) erhöhte nach der Pause auf 2:0.



Doch die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen. Simon Radostits gelang in Minute 66 der Anschlusstreffer. In der 87. Minute bekam Mauer mit einem Strafstoß die Chance noch einen Punkt zu retten, AC-Torhüter Dennis Verwüster konnte den Elfer von Alexander Frank aber parieren. Der FavAC gewann mit 2:1.

Nur vier Tage später empfing die Sportunion den Wiener Sport-Club in Liesing. Der WSC zeigte sich auffällig selbstbewusst und konnte vor allem von den Neuzugängen profitieren. Konstantin Kerschbaumer und Darijo Pecirep, beide nach der Insolvenz des SV Stripfing im Winter zum Sport-Club gewechselt, standen in der Startelf. So auch Samuel Oppong, zuletzt vereinslos, der über den rechten Flügel mit seinem Tempo für viel Dynamik und für den einzigen Treffer (12.) der Partie sorgte.



Mauer versuchte in der zweiten Hälfte alles um den Rückstand aufzuholen, machte jede Menge Druck aufs Tor der Hernalser und sorgte vereinzelt für gefährliche Chancen. Es reichte aber nicht. Gegen Ende der Partie kochten die Gemüter über. Es kam zu Rudelbildungen am Feld, sowohl Betreuer Franz Rausch als auch Stürmer Artem Gromov sahen auf Seiten der Sportunion die rote Karte. Wieder musste sich Mauer knapp geschlagen geben. Endstand: 0:1. Der Sport-Club liegt damit nur mehr einen Punkt hinter Mauer auf Rang 13 der Tabelle.

