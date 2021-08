Eine Niederlage in Mainz zu Jesse Marschs Liga-Einstand

In der zweiten Liga durften Nemanja Celic und Mathias Honsak mit Darmstadt in Runde drei den ersten Saisonsieg feiern (6:1 gegen Ingolstadt). Einen Dämpfer gab es hingegen für die Bremen-Legionäre Marco Friedl und Romano Schmid: Der Bundesliga-Absteiger schlitterte vor eigenem Publikum gegen Paderborn in ein 1:4-Debakel.