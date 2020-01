Eine Kriegserklärung gegen die mächtige FIFA

Die Spielerberaterbranche boomt. 2019 kassierten die Manager so viel wie noch nie zuvor. Laut des Weltverbandes FIFA wurden alleine bei internationalen Transfers mehr als 590 Millionen Euro an Vermittlerprovisionen bezahlt. Das ist eine Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr von 19,3 Prozent. 80 Prozent der Gesamtsumme wurde von Vereinen aus Italien, England, Deutschland, Portugal, Spanien und Frankreich gezahlt. In Österreich überwiesen die Bundesligisten rund acht Millionen Euro an Spielervermittler.

Seit vor viereinhalb Jahren die Branche liberalisiert wurde, die FIFA keine (teuren) Lizenzen mehr von Spielervermittlern verlangt und diese sich nur mehr beim jeweiligen Nationalverband registrieren müssen, gibt es immer mehr Berater und auch immer mehr schwarze Schafe. Und auch deren Einfluss auf den Fußball und besonders auf einzelne Vereine ist immer weiter gestiegen.