Ein Tormann-Fehler kostete Chelsea den Sprung an die Spitze

Nach dem Champions-League-Desaster von Leipzig hat Manchester United gegen den Stadtrivalen City einen couragierten Auftritt hingelegt und zumindest einen Achtungserfolg gefeiert. Die großen Höhepunkte blieben im Derby allerdings aus. Nach dem bitteren Aus in der Champions League in Leipzig stand Ole Gunnar Solskjaer vor dem Derby gegen City wieder einmal unter Druck.Der Norweger brachte Pogba von Beginn an. Auch der in der Königsklasse gesperrte Fred stand in der Startelf. Bei City brachte Pep Guardiola wieder die erste Garde, nachdem beim 3:0 in Marseille eine B-Elf gespielt hatte. Gündogan saß auf der Bank, Aguero fehlte im Kader. Nach dem Wechsel gab es zunächst Aufregung im City-Strafraum: Nach einem Foul von Walker an Rashford zeigte Schiedsrichter Cavanagh auf den Elfmeterpunkt. Doch weil Rashford beim vorangegangenen Zuspiel von Fernandes im Abseits gestanden hatte, wurde der Elfmeter nach VAR-Eingriff zurückgenommen (48.). Der Punktgewinn nach couragierter Vorstellung lässt Solskjaer, der damit gegen Guardiola eine positive Bilanz behält (3/1/2) - wie sonst (bei mindestens fünf Vergleichen) nur Jürgen Klopp - kann damit zumindest vorerst durchatmen.