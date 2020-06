Ein Spanier hält Salzburg auf Kurs

Aber nicht nur auf dieser Position werden offensichtlich neue Spieler gesucht. Alles deutet darauf hin, dass die Umbauarbeiten größere sein werden als eigentlich angenommen worden war. Beim 15-jährigen norwegischen Offensivspieler Zymer Bytyqi hat sich Salzburg bereits mit dessen Klub Sandnes Ulf geeinigt, einen Vertragsabschluss können die Salzburger allerdings noch keinen vermelden.

Aber auch in den Niederlanden wird gesucht. Scout Piet Hamberg war am Samstag bei einem Testspiel von Erste-Liga-Klub Venlo und sah dabei Yanic Wildschut gegen Volendam das Siegestor schießen. Der 20-jährige Flügelspieler war vergangene Saison einer der Aufsteiger in der Ehrendivision.

Solange Soriano vorne trifft, haben die Salzburger nicht nur mit der Feinabstimmung auf das neue System Zeit, sondern auch um den Kader in Ruhe umzubauen. "Auch wenn beim heutigen Sieg nicht alles perfekt gepasst hat und wir noch so manches verbessern müssen, haben wir doch verdient gewonnen", meinte der Matchwinner in Wolfsberg. Seine Leistungsexplosion erklärt der 27-Jährige kurz und bündig: "Ich habe gut trainiert und bekomme vom Trainer sehr viel Vertrauen."

Dieses Vertrauen gab ihm Ex-Trainer Ricardo Moniz vielleicht nicht. Der Niederländer hatte Soriano ja vor einem Jahr nicht gewollt, um ihn dann im Jänner trotzdem zu verpflichten. Im Frühjahr musste der Spanier dann meist im offensiven Mittelfeld spielen – eine Position, auf die er seine Torjägerqualitäten natürlich nicht so ausspielen kann wie als Mittelstürmer.

Fünf Tore in den ersten drei Runden hat zuletzt in Österreich Marc Janko in der Saison 2008/’09 erzielt – bis Saisonende brachte es der damalige Salzburg-Star auf 39 Treffer. Ob Soriano in dessen Fußstapfen treten wird können, wird die Zukunft zeigen. Zuzutrauen wäre es ihm.