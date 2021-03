Ein Sieg von Barcelona vor der heiß umkäpften Präsidenten-Wahl

Toni Freixa ist als Realist bekannt. Ein Messi-Verbleib sei zwar wünschenswert, jedoch nicht zwingend notwendig. Der Rechtsanwalt will die Katalanen unter Sparkurs setzen und pragmatische Entscheidungen treffen. Victor Font hingegen will alle Vereinslegenden zurückholen. Unter Font soll die Barça-Familie wieder komplett sein. Mit Guardiola, Puyol, Xavi und Iniesta will der Geschäftsmann gleich vier Legenden mit an Bord holen, er setzt auch auf mehr Einnahmen durch digitale Kanäle generieren und notfalls auch die Ausgaben für die Mannschaft kürzen. .

Finanzielle Sorgen

Nach den großen Erfolgen mit Trainer Pep Guardiola und Weltstar Lionel Messi begann der langsame Abstieg. Barcelona ist immer noch ein Top-Verein in Europa, aber gezeichnet von internen Querelen und einem immensen Schuldenberg. Rund 1,2 Milliarden Euro Verbindlichkeiten soll Barça haben. Zudem drohen nun nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshof, der Steuererleichterungen für spanische Vereine als rechtswidrig ansieht, Nachzahlungen in Millionenhöhe.

Umstrittener Präsident Bartomeu

Der sportliche wie auch wirtschaftliche Verfall nahm gerade unter Präsident Josep Maria Bartomeu seinen Lauf. Der umstrittene Bartomeu überwarf sich sogar mit Lionel Messi. Bartomeu musste mittlerweile zurücktreten, weil die Anschuldigungen gegen ihn und seine Geschäftspraktiken immer mehr an Brisanz gewannen. Über Jahre soll er Bilanzen geschönt und Ausgaben den Mitgliedern des Vereins verschwiegen haben. Anfang dieser Woche dann der große Knall: Bartomeu sowie Vertraute von ihm wurden von der katalanischen Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen. Sie werden beschuldigt, im letzten Jahr eine Agentur angeheuert zu haben, die in den Sozialen Medien Hetzkampagnen gegen Persönlichkeiten wie Messi lancierte. Das Geld für diese Kampagnen soll aus den Kassen des Vereins gekommen sein.