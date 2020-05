Ein Phantomtor, das noch anerkannt wurde

Am Dienstag Abend ist die Champions League wohl nur knapp an einem neuen Torskandal vorbeigeschrammt. Es passierte in der 3. Minute des Achtelfinal-Hinspieles zwischen Celtic Glasgow und Juventus Turin, das die Italiener schlussendlich klar 3:0 gewinnen konnten.

Juventus-Stürmer Alessandro Matri hatte einen Stellungsfehler der Celtic-Abwehr ausgenützt und war alleine aufs Tor zugelaufen. Matri schob Celtic-Keeper Fraser Forster den Ball durch die Beine. Sein Schuss rollte ins Tor, Celtic-Verteidiger Kevin Wilson konnte den Ball erst hinter der Torlinie aufhalten.

Das Spiel lief aber weiter, Matri reklamierte sofort beim Torrichter, zugleich schoss sein Teamkollegen Claudio Marchisio den Abpraller ins Tor. Erst jetzt entschied auch der spanische Schiedsrichter Alberto Undiano Mallenco auf 1:0 für die Italiener.

Lange war unklar, wer nun den Treffer erzielt hatte. Zunächst führte die UEFA Marchisio offiziell als Torschützen, noch während des Spieles wurde dann doch Matri das Tor zugesprochen. So weit, so gut.

Doch was wäre gewesen, hätte Marchisio den Abpraller nicht ins Tor geschossen? Dann hätte Matris eigentlich reguläres Tor wohl nicht gegolten, denn Schiri Undiano Mallenco hatte eindeutig weiterspielen lassen.