Ein Messi-Doppelpack reicht Barcelona nicht zum Sieg

Der FC Barcelona hat in der spanischen Meisterschaft Punkte liegen lassen. Die Katalanen kamen vor 76.789 Zuschauern im Camp Nou gegen den Tabellen-Siebenten Valencia nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Der erste Verfolger Atletico Madrid kann mit einem Sieg bei Betis Sevilla am Sonntag bis auf vier Zählen an den Leader der Primera Division heranrücken.

Die Gastgeber liefen einem Rückstand hinterher. Kevin Gameiro traf in der 24. Minute zum 1:0, Dani Parejo verwandelte acht Minuten später nach einem Elfmeter gar auf 2:0. Nach einem Elfer fiel auch der Anschlusstreffer. Lionel Messi hieß der Schütze in der 39. Minute. In der 64. Minute gelang dem argentinischen Superstar sein zweites Tor an diesem Tag.