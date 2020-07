Ein Jubiläum für Schöttel

Niederlagen nagen nicht lange an Peter Schöttel: "Es gab bisher kein Spiel, das mich noch belastet." Bei allem Ärger über die vergebenen Top-Chancen beim 0:2 in Charkiw versucht der Rapid-Coach über das Ergebnis hinaus zu denken. Von der zweiten Pleite in der Europa League soll der spielerisch und taktisch starke Auftritt in Erinnerung bleiben.



Für allzu langes Hadern fehlt auch die Zeit. Bereits Sonntag (18.30 Uhr) wartet gegen Wiener Neustadt ein Pflichtsieg. Ausgerechnet gegen den Ex-Klub feiert Schöttel sein Jubiläum mit der 100. Partie als Bundesliga-Trainer: "Ich bin stolz, dass ich den Hunderter ohne Unterbrechung schaffe. Beim Amtsantritt unter Stronach hat man mir ein schnelles Ende prophezeit."



Nach 53 Spielen bei der ersten Station und 46 Partien beim Herzensverein kommt der 45-Jährige auf einen Punkteschnitt von 1,59 Zählern pro Partie. Beachtlich ist die Bilanz bei Rapid – Schöttel hält mit 84 Punkten bei durchschnittlich 1,83 Zählern (Tore: 69:34). Damit ist er sogar der erfolgreichste Trainer in Hütteldorf seit seinem Rücktritt als Spieler 2001. Zum Vergleich: Hickersberger kam auf 1,64, Zellhofer auf nur 1,05 und Pacult auf 1,81 Punkte pro Ligaspiel.