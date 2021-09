Ein Ex-Stürmer steigt zum neuen Sportdirektor beim LASK auf

Der gebürtige Serbe Vujanovic begann seine Profi-Karriere in Wien und wechselte schließlich nach Stationen in Deutschland 2012 nach Linz. LASK-Fans ist er als Goalgetter in der Zeit von Trainer Daxbacher in Erinnerung.

Von Liga 4 in Liga 1

2019 beendete er seine aktive Karriere und wurde Sportlicher Leiter des ASKÖ Oedt. Vom OÖ-Landesligisten wechselt Vujanovic direkt zum LASK und beginnt umgehend seine Arbeit.

"Es gibt keine Aufgabe, die ich lieber machen würde. Ich bin ein absoluter Teamplayer und werde das Präsidium, die Geschäftsführung und den Trainerstab bestmöglich unterstützen", beont Vujanovic. "Gemeinsam werden wir es schaffen, auch in Zukunft historische Erfolge zu feiern.“