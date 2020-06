Ein Deutscher soll Hütter helfen

Es war ein offenes Geheimnis in der österreichischen Trainerzunft. Sollte Adi Hütter einmal Grödig verlassen, so würde er nicht seinen Assistenten Edi Glieder mitnehmen, sondern einen neuen Co-Trainer mitbringen. Dessen Name wurde von Branchenkennern so ziemlich jedem erzählt, der sich beruflich mit dem österreichischen Fußball befasst: Klaus Schmidt, der in der Saison 2012/'13 erfolgreich Kapfenberg betreut und auch schon Erfahrung als Co-Trainer von Walter Schachner gesammelt hat.

Doch oft kommt es anders, als man denkt. Und auch anders, als es der Szene herumerzählt wird. Laut KURIER-Informationen bestand Hütter bei seinen Verhandlungen mit Salzburg nicht auf das Recht, einen Co-Trainer - wie es sonst im Fußball zumindest nicht unüblich ist - mitzubringen, sondern er soll Salzburg-Sportchef Ralf Rangnick in die Assistenten-Wahl mehr als miteingebunden haben.

Dass Rangnick, der in seiner Heimat auf ein weit verzweigtes Netzwerk zurückgreifen kann, nun auf einen deutschen Trainer gekommen sein soll, der künftig Hütter assistiert, überrascht gar nicht. Favorit für den vakanten Posten soll ein noch ganz junger Coach sein: der erst 26-jährige Julian Nagelsmann.

Der gebürtige Oberbayer kann aber durchaus schon auf eine gewisse Erfahrung als Trainer verweisen. Nach einigen schweren Verletzungen beendete der ehemalige Nachwuchsspieler von 1860 München schon mit 20 Jahren seine Spielerlaufbahn. Zuletzt hatte er in der zweiten Mannschaft des FC Augsburg gespielt, die damals von Thomas Tuchel betreut wurde, der ihm den Trainerberuf schmackhaft machte.

Über den Nachwuchs von 1860 München kam Nagelsmann schließlich nach Hoffenheim. Bei Rangnicks Ex-Verein war er auch schon Co-Trainer, assistierte mit 25 Jahren als jüngster Trainer der Bundesliga-Geschichte zunächst Interimstrainer Frank Kramer und anschließend auch noch Marco Kurz.

Momentan betreut Nagelsmann die Unter 19 von Hoffenheim, die eine Runde vor Saisonschluss in der Bundesliga Süd/Südwest praktisch als Meister und damit als Teilnehmer an den Finalspielen um die Deutsche U-19-Meisterschaft quasi feststeht.