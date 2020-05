Ein Arbeitsbesuch bei den Bayern

Die Serie des FC Bayern ist derzeit einzigartig in Europas Profifußball. Die Münchner haben seit dem Fehlstart gegen Gladbach (0:1) zehn Pflichtspiele in Folge gewonnen. Und alle zehn zu null.



Jupp Heynckes hat nach seiner Rückkehr zum deutschen Rekordmeister die richtigen Entscheidungen getroffen und damit die Siegesmaschine angeworfen, die am Samstag auch in Hoffenheim funktionieren soll. Bruno Friesenbichler durfte in der vergangenen Woche beim 66-jährigen Trainer-Routinier hospitieren und spricht im KURIER über die Erfolgsgeheimnisse des FC Bayern, für den Friesenbichlers Sohn Kevin im Nachwuchs stürmt.



"Mein langjähriger Co-Trainer Christian Ilzer und ich durften eine Woche alle Trainingseinheiten filmen, die gesamten Klub-Räumlichkeiten besichtigen und konnten mit den Entscheidungsträgern sprechen", erzählt Friesenbichler, der im November für seine Prüfung zum UEFA-Profi-Lizenztrainer über seine Hospitation referieren wird.



Der 41-jährige Steirer, der im Sommer seinen Vertrag bei Zweitligist Hartberg nach vier Jahren nicht mehr verlängerte, erklärt: "Die Rahmenbedingungen sind sensationell, der Terminplan passt jeden Tag perfekt. Es war in München sehr beeindruckend." Vor allem das zweistündige Gespräch mit Heynckes und Co-Trainer Hermann Gerland. "Diese Trainer sind unglaublich souverän, waren aber auch sehr offen und ehrlich."