Das Eigentor des Jahres? Torhüter blamiert sich in der WM-Quali

Brisantes Detail

"Was für ein Fehler. Könnt ihr glauben, dass das gerade passiert ist", ist auch der TV-Kommentator ungläubig ob dieser Szene. Brisantes Detail: Duverger spielt zwar für Haiti, ist aber in Montreal in Kanada geboren. Während Kanada also jubelte, war der Pechvogel sichtlich geschockt. Er schlug die Arme über dem Kopf zusammen, konnte selbst kaum glauben, welcher Fehler ihm da passiert war. Kanada gewann am Ende 3:0 und setzte sich mit dem Gesamtscore von 4:0 deutlich durch.