Bove wird Defibrillator implantiert: Karriere in Italien aber vorbei

Fiorentinas Mittelfeldspieler Edoardo Bove, der nach seinem Herzstillstand am Sonntag im Krankenhaus liegt, hat beschlossen, sich einen Defibrillator einsetzen zu lassen. Das berichtete die Gazzetta dello Sport am Freitag. Die Operation soll demnach in den nächsten Tagen stattfinden. Bove hofft, seine Fußballer-Karriere zumindest im Ausland fortsetzen zu können. Wegen den strengen Regeln in seiner Heimat kann er mit einem Defibrillator in Italien nicht mehr spielen. Der Fall ähnelt jenem von Christian Eriksen, der 2021 ebenfalls deshalb seine Karriere in Italien nicht mehr fortsetzen durfte.