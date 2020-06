Durchs wilde Kebabistan

So muss sich Christoph Kolumbus gefühlt haben, als er seine Füße auf den Boden der neuen Welt gesetzt hat. Eines jeden Entdeckers größtes Glück ist es ja, neue Länder und neue Welten zu entdecken. Bei der vom KURIER finanzierten Expedition ins wilde Posen wurde ein neues Land entdeckt. Die Einheimischen gaben dem Landstrich den Namen " Kebabistan". Mündlichen Aufzeichnungen zufolge heißt die alte Hauptstadt Iskender, und der erste König wurde auf den Namen Adana getauft.

Kebabistan hat erst vor Kurzem den Krieg erklärt. Und zwar einem wilden Volk, dass nicht weit entfernt liegt. Die Kebabistaner müssen nur einen Strom aus gefräßigen Blechtieren durchqueren, um in die Enklave "The Mexican" zu gelangen. Dort werden sie von einer Horde wild herumlaufender Kellner und Kellnerinnen mit rauchenden Colts empfangen. "The Mexican" hat schon neun verschiedene Kolonien und will dort die Menschen mit scharfen Tortillas und riesigen Margaritas die Eindringlinge bekehren.

Die Grenze zwischen Systemgastronomie und Geschmacklosigkeit ist schmal. Auch wenn das Essen hinhaut, kann man beim Rundherum danebenhauen. So wie der Chef seine Servicekräfte hergerichtet hat, so war das vielleicht bei den Kinderpartys in den 70er-Jahren in. Wer will heute noch als Cowboy auftreten? Die Leute knallen nicht einmal mehr ihrer Liebsten ein Röslein, geschweige denn dass sie mit Kindercolts herumfuchteln.