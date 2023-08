Drohnen-Überwachung für die Eindhoven-Fans in Graz

Zum Rückspiel der dritten Champions League-Qualifikationsrunde zwischen Sturm Graz und PSV Eindhoven in Graz werden am Dienstag rund 800 niederländische Fans erwartet. Die Polizei rechnet mit einem Fußmarsch der PSV-Fans vom Hauptplatz in der Innenstadt zur Merkur Arena im Bezirk Liebenau. Ab 14.00 Uhr werde ein Sicherheitsbereich rund um die Arena gelten, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Grazer Polizei sowie weitere Kräfte von der Einsatzeinheit (EE) bis hin zu Drohnenpiloten werden am Dienstag in Einsatz stehen, wurde vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark angekündigt. Innerhalb des nach dem Sicherheitspolizeigesetz Paragraf 49a verordneten Sicherheitsbereiches von ca. 500 Metern rund um die Merkur Arena kann die Polizei Personen wegweisen, von denen angenommen werden kann, dass sie gefährliche Angriffe unter Anwendung von Gewalt begehen. Bei Missachtung einer Wegweisung sind Geldstrafen bis zu 1.000 Euro (im Wiederholungsfall bis zu 4.600 Euro) möglich. Der Sicherheitsbereich bleibt bis 24.00 Uhr aufrecht.