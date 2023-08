Dreijahresvertrag für Jose Mourinho in Saudi-Arabien

"The Special One" hat sich einen speziellen Deal ausgemacht. Wie die saudische Agentur SPA vermeldet, hat Jose Mourinho in Saudi-Arabien einen Vertrag als Vorstand der Sport-Akademie unterschrieben.

Er bleibt unverändert Trainer von AS Roma, soll aber nebenbei mithelfen den Fußball im Land weiter zu entwickeln.

Saudi-Arabien lockt seit der WM in Katar vorwiegend europäische Superstars für sagenhafte Millionen-Gehälter in die Liga und träumt von der Aussrichtung der WM 2030 oder 2034.