Drei Tore aberkannt: Juve-Stürmer Morata als tragischer Held

In der 30. Minute wieder dasselbe Spielchen: Erneut war Cuadrado der Vorbereiter, Morata im Strafraum der Vollstrecker. Diesmal war die Abseitsstellung ein wenig deutlicher. Schiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden ließ die Situation überprüfen, per Funk folgte die Nachricht, dass sein Kollege an der Seitenlinie alles richtig gesehen hatte.