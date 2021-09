Schock in Dänemark: 22-jähriger Stürmer brach plötzlich zusammen

Drei Monate nach dem dramatischen Zusammenbruch von Nationalspieler Christian Eriksen bei der Fußball-EM ist in Dänemark erneut ein Fußballspieler auf dem Platz kollabiert. Der 22-jährige Stürmer von Gastgeber Vendsyssel FF, Wessam Abou Ali, fiel am Samstag in der Zweitliga-Partie gegen Lyngby nach einer knappen Stunde Spielzeit plötzlich zu Boden. Kurz danach wurde nach einem Defibrillator gerufen, wie die Nachrichtenagentur Ritzau berichtete.